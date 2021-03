EMA neemt op 11 maart beslissing over vaccin Janssen

Op 11 maart neemt het Europese medicijnagentschap EMA een beslissing over het vaccin tegen Corona dat is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Janssen in Leiden. De verwachting is dat het agentschap het vaccin zal goedkeuren. Enkele dagen geleden deed het Amerikaanse agentschap dat al.

Daarmee zou Janssen het vierde bedrijf worden dat een goedgekeurd vaccin heeft in Europa. Eerder waren dat Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Ook het vaccin van Janssen werkt met mRNA, een genetische signaalstof, net als Pfizer en Moderna. Nederland heeft ruim 11 miljoen porties van het Leidse middel besteld, voor levering vanaf april.

Als enige middel is er van het Janssen vaccin maar één prik nodig. Van alle andere middelen moeten mensen twee prikken krijgen voor ze zijn beschermd.