EMA: AstraZeneca is absoluut veilig

De Europese medicijnautoriteit EMA heeft een vergadering georganiseerd met deskundigen om de crisissituatie rond het vaccin van AstraZeneca tegen Corona te bespreken. Hematologen, neurologen en epidemiologen, analyseerden de risicofactoren en de toekomst van het vaccin. In verschillende landen zijn overheden gestopt met het toedienen van het vaccin aan specifieke doelgroepen.

De onafhankelijke specialisten die het EMA raadpleegde zien geen specifieke risicofactoren voor AstraZeneca, zoals leeftijd, geslacht of een medische voorgeschiedenis van stollingsstoornissen. Een oorzakelijk verband tussen het vaccin en een aantal gevallen van trombose is ook niet bewezen, concludeert het EMA. Maar een dergelijk verband is theoretisch mogelijk en de analyse van gevallen wordt voortgezet.

Het EMA is van mening dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca bij de preventie van COVID-19 opwegen tegen de risico’s van bijwerkingen. Het agentschap raadt lidstaten aan gewoon met het middel te blijven vaccineren.