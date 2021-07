EK voetbal heeft risico op Corona vergroot – vooral voor mannen

Misschien is het maar goed dat Nederland niet meer meedoet met het EK voetbal. Een nieuwe Britse studie toont aan dat het gezamenlijk kijken naar wedstrijden het risico op besmetting met Corona flink heeft verhoogd. Vooral mannen zijn de pineut, bij hen stijgt het risico met 30 procent.

Imperial College London deed tests bij 47.000 vrijwilligers in heel Groot-Brittannië en stelt vast dat het land bezig is met een nieuwe golf besmettingen. Een flink deel daarvan is afkomstig van samen voetbal kijken in de pub. Opmerkelijk is dat ook veel gevaccineerden positief hebben getest op het virus, maar slechts een beetje of helemaal niet ziek werden.

De sterkste stijging zien de onderzoekers bij kinderen en jongeren. Die hebben vaak nog geen vaccin gehad, of slechts één dosis. Maar ook mensen die wel een volledige vaccinatie hebben ontvangen, vertonen een verviervoudiging van het aantal besmettingen in vergelijking met een maand geleden. Corona is nog niet voorbij, hoewel de ziekte zich nu anders gedraagt. De Delta-variant is in ieder geval veel besmettelijker.