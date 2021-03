Eind Corona in zicht: luchtvervuiling neemt toe

Het was een onverwachte bijwerking van de lockdown: de luchtverontreiniging liep enorm terug. Wereldwijd pompten fabrieken minder stikstofoxide in de atmosfeer. Maar niet langer. De Copernicus Atmosphere Monitoring Service satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA meet weer meer rokende schoorstenen.

De uitbraak van stikstof in China – het land dat de spullen van de wereld produceert – daalde in begin 2020 bijvoorbeeld met 35 procent. Nu is de uitstoot weer terug op het oude niveau. Maar ook in Europa neemt de vervuiling weer toe. Fabrieken gaan weer aan, mensen stappen in de auto. Ook al houdt de overheid vol dat er nog een lockdown is, mensen beslissen anders.

Corona heeft de wereld verlamd. Meer dan 120 miljoen mensen hebben de ziekte opgelopen, ongeveer een procent van de wereldbevolking. Ongeveer één op de vijftig patiënten heeft het virus niet overleefd, tonen cijfers van de WHO aan. De stikstofoxide die we nu weer produceren is overigens ook zeer dodelijk.