Eiland Niue wil een dag kwijtraken

Er wonen maar tweeduizend mensen, maar die maken alles als laatste mee. Het eiland Niue ligt namelijk op het meest westelijke stukje aarde voor (of achter) de datumgrens. Als het op Niue pas vrijdagmiddag is, heeft het nabijgelegen Nieuw-Zeeland al een halve zaterdag achter de rug. Daar willen ze vanaf.

Het eiland heeft een officiële aanvraag ingediend om de datumgrens te verschuiven. De eilanders leven zeer geïsoleerd, het meeste contact hebben ze met Nieuw-Zeeland, 2400 kilometer verderop. Maar juist dat land zit – hoewel het er net zo laat is – in een totaal andere tijdzone. Dat maakt het leven voor de inwoners van Niue lastig.

Mocht de aanvraag worden gehonoreerd, dan raakt Niue een volle dag kwijt. Ze gaan dan bijvoorbeeld van 31 december direct over op 2 januari. Die ene dag krijgen ze ook nooit meer terug, wat administratief nogal wat problemen oplevert. Misschien moeten ze maar vrijdag de dertiende overslaan.

Het verschuiven van de datumgrens is eerder gebeurd. In 1995 schoof de grens ook al richting het westen om het eilandenrijk Kiribati in zijn geheel in één tijdzone te krijgen. Ook Samoa heeft al eens met de tijd geknoeid om betere aansluiting bij buurlanden te vinden. Kiribati was door de verschuiving het eerste land waar het nieuwe millennium aanbrak.