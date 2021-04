Egyptische mummie blijkt zwanger

Het Nationaal Museum in Polen blijkt een zeer bijzondere Egyptische mummie in de collectie te hebben. Ze is namelijk al 2000 jaar zwanger. Het gaat sowieso om een zeer mysterieus exemplaar. Deze mummie is in 1826 naar Polen gekomen, sinds 1917 bevindt het exemplaar zich in het museum.

Pas tientallen jaren later konden de Polen de hiƫroglyfen op de sarcofaag ontcijferen. Het zou gaan om Hor-Djehuty, een hoge priester uit Thebe. Maar scans die recent van de mummie zijn gemaakt, tonen aan dat zich geen mannelijke priester in de sarcofaag bevindt.

Daarvoor waren de botten te fijn en vrouwelijk. Toen op de beelden van de tomograaf ook nog een klein voetje opdook, was het raadsel compleet. Het zat net onder de navel van de mummie. Het ging bovendien om zulke kleine botjes, dat het een foetus moest zijn. De priester was een vrouw en zwanger.

Het is zover de Polen kunnen nagaan de eerste zwangere mummie ter wereld. Waarschijnlijk verwijderden de Egyptenaren ongeboren kinderen normaal voor het mummificeren. Waarom dat hier is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Maar het leert ons weer iets over deze cultuur.

Waarom een vrouw in een sarcofaag van een man zit, is niet duidelijk.