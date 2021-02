Egyptenaren vinden mummie met gouden tong

In Egypte is een oude mummie met een gouden tong opgegraven.De man met de dure tong werd gevonden op een 2000 jaar oude begraafplaats die in verband wordt gebracht met heersers die dachten dat juwelen de doden in staat stelden in het hiernamaals te spreken. En dat mocht wat kosten.

Egyptologen denken dat de gouden tong na zijn dood aan de oude Egyptenaar werd gegeven in een poging hem in staat te stellen met Osiris te spreken, de Egyptische heer van de onderwereld en rechter van de doden. Zijn echte tong werd waarschijnlijk verwijderd tijdens het balsemen.

De oude Egyptenaren geloofden dat Osiris heerste over de onderwereld en oordeelde over de zielen van de geesten die de onderwereld binnenkwamen. Daarom dachten zij dat het vermogen om met deze god te spreken en om genade te vragen, mensen zou helpen om met succes het hiernamaals binnen te gaan.

Archeologen vonden de man op de antieke site van Taposiris Magna. Daar zijn zestien graven in uit de rotsen gehouwen.