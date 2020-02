Eerste medicijn tegen Coronavirus getest

Biotechnologiebedrijf Apeiron test in China een nieuw medicijn op patiënten met ernstige SARS-CoV-2-infecties. Beter bekend als het Coronavirus. Vierentwintig patiënten krijgen een behandeling met kandidaat-medicijn APN01, waarna onderzoekers zullen analyseren hoe ze reageren.

De pilotstudie wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam met experts uit China, Oostenrijk en Canada. Afhankelijk van de uitkomst van de test, zou het actieve ingrediënt vervolgens in grotere studies kunnen worden uitgeprobeerd. Het actieve ingrediënt van het medicijn is enzym rhACE2, dat in klinische onderzoeken is getest op veiligheid en verdraagbaarheid.

De makers van het medicijn zijn afkomstig van de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen (ÖAW) en de University of British Columbia (Canada). Ze onderzoeken al enige tijd het enzym. In 2005 werd ACE2 ook geïdentificeerd als werkzaam tegen een SARS-virusinfecties en acuut longfalen. De hoop is dat het ook tegen het Coronavirus werkt.

Het genoom van het nieuwe Coronavirus is ongeveer tachtig procent identiek aan dat van de SARS-ziekteverwekker die in 2003 veel slachtoffers maakte. De wetenschappers denken dat het actieve ingrediënt vooral goed is om longschade te beheersen en orgaanfalen – en daarmee de dood – te voorkomen.