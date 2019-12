Eerste Europese kind met twee moeders geboren

Hij heet Otis, is net geboren in Londen en hij heeft twee moeders. Beide hebben hem in zich gedragen. Aan Otis is geen man te pas gekomen, behalve als leverancier van het zaad. Maar het bijzondere is dat er ook geen reageerbuizen bij kwamen kijken.

Otis dankt zijn bijzondere status aan het Zwitserse bedrijf Anecova, de commerciële tak van de Federale Polytechnische School van Lausanne (EPFL). Daar is een miniatuur capsule ontwikkeld die het bedrijf, met daarin een eitje van een vrouw, in de baarmoeder plaatst. Daar vindt de bevruchting ook plaats. Via een ingenieus systeem kunnen de aanstaande moeder en het kind vloeistoffen uitwisselen, noodzakelijk voor voeding en de opbouw een immuunsysteem.

In dit geval is het eitje afkomstig van de ene vrouw en geplaatst in haar partner. Na 18 uur halen artsen de capsule met het inmiddels bevruchtte eitje weer uit haar. Daarna plaatsen ze de bevruchte eicel, minus de capsule in de andere vrouw. Zo dragen beide bij aan de zwangerschap, wat de emotionele binding ten goede komt. Ook profiteert het kind van de immuunsystemen van beide vrouwen.

Beide moeders, een legerofficier en een tandheelkundige, zijn gelukkig met deze oplossing. Bij een volgend kind willen ze het weer zo doen. Al is het maar omdat deze methode minder risico in zich draagt van verontreiniging, wat bij reageerbuisbaby’s een probleem is.

Vorig jaar is in Amerika op soortgelijke wijze een baby ter wereld gekomen via twee vrouwen.