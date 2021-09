Eerste bemanning van toeristen in de ruimte

Vandaag is geschiedenis geschreven met de lancering van de eerste puur civiele ruimtevlucht. Een raket van SpaceX is gelanceerd vanaf lanceerplatform 39A op het NASA Kennedy Space Center in Florida met aan boord vier mensen voor wie de ruimtereis een uitje is. Het doel van deze vlucht is om bewustzijn en fondsen te werven voor het St. Jude Children’s Research Hospital in het Amerikaanse Memphis en om mensen over de hele wereld inspiratie te bieden.

Deze vlucht illustreert ook hoe de toegankelijkheid van de ruimte met sprongen toeneemt.

De bemanning bestaat uit Jared Isaacson, de financier van de missie en directeur van Shift4Payments, tevens commandant van de missie. Hij wordt vergezeld door Dr. Sian Proctor, een professor in de geowetenschappen, wetenschapscommunicator en de astronaut die het ruimtevaartuig bestuurt. Verder zijn aan boord Hayley Arceneaux, een verleegkundige in het St. Jude Children’s Research Hospital en luchtvaartingenieur en gepensioneerd USAF officier Chris Sembroski.

Nog geen tien minuten na de lancering bereikte het ruimteschip met de toeristen het heelal. Alle rakettrappen die waren opgebruikt, kwamen gecontroleerd terug naar aarde voor hergebruik. De komende drie etmalen zal de capsule rond de aarde draaien, waarbij de bemanning verschillende experimenten doet.

Toch is de belangrijkste reden voor deze vlucht niet wetenschap, maar het kweken van begrip en bewustwording op het gebied van kinderkanker. Arceneaux zelf heeft als kind kanker gehad en werkt nu in het ziekenhuis waar ze is behandeld. Door haar mee te nemen, moet duidelijk worden dat kankerpatiƫnten later een zeer vol leven kunnen leiden.