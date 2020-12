Eerste baby met antilichamen tegen Corona gevonden

Hij heet Aldrin, hij woont in Singapore en hij heeft een primeur. Want de kleine Aldrin Ng-Chan is de eerste baby waarvan vaststaat dat hij is geboren met antilichamen tegen Corona. Zijn moeder kreeg de ziekte in maart, toen ze net zwanger was. Via haar immuunsysteem is nu ook de kleine Singaporees beschermd.

Het is bewijs voor iets dat wetenschappers al langer vermoeden, dat de antilichamen tegen Corona van moeder op kind worden doorgegeven. Bovendien is nu vastgesteld dat het ongeboren kind zelf de ziekte niet krijgt. Het is dus immuun voor de ziekte, zoals ook bij een vaccin zou gebeuren.

De vraag is hoelang het kind veilig is voor het virus. Een Chinese studie naar baby’s die tijdens de pandemie in Wuhan werden geboren, lijkt te suggereren dat de immuniteit snel minder wordt. Er zijn echter ook aanwijzingen dat ook de moedermelk van moeders die COVID hebben gehad zorgt dat zuigelingen de ziekte niet krijgen.

Aldrin zal object van studie blijven, omdat hij zulke belangrijke aanwijzingen aan wetenschappers kan geven hoe Corona zich ontwikkelt. Al snapt hij er zelf de eerste jaren niets van.