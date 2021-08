Eerst Corona, nu HIV: Moderna maakt nieuw vaccin

Deze week begint het farmaciebedrijf Moderna proeven op mensen voor een vaccin tegen HIV, de infectie die Aids veroorzaakt. Als de proeven succesvol zijn, zou dat een eerste bescherming vooraf tegen de ziekte kunnen opleveren. Moderna maakt daarbij gebruik van mRNA techniek, net als in hun vaccin tegen Corona. De ervaring die ze daar hebben opgedaan, is zeer waardevol volgens het bedrijf.

Bij vaccins met mRNA spuit je een klein stukje genetische informatie in een menselijk lichaam om het immuunsysteem te trainen. Dat kan een deel van de genetische informatie van een virus zijn. Mensen worden daardoor niet ziek, daarvoor is het te weinig informatie, maar zijn daarna wel beschermd tegen het virus. Bij Corona is dat tot nu toe zeer succesvol gebleken.

Voor de test tegen HIV krijgen 56 gezonde volwassenen zonder HIV een injectie. Moderna zal deze groep tien maanden volgen om te zien wat er gebeurt. Daarna krijgen grotere groepen het middel om te zien of ze in de periode daarna HIV oplopen. Pas als dat ook voldoende data oplevert en het middel blijkt te werken, komt het op de markt.

Waar de onderzoekers op hopen, is dat mensen dankzij dit middel breed kruis-neutraliserende antistoffen (BCNA) aanmaken. Sommige patiƫnten doen dat van zichzelf, de meeste mensen hebben daarvoor hulp nodig. Het beschermt zeer goed tegen allerlei varianten van dezelfde ziekte. De komende maanden zullen we weten of dat is gelukt.

Moderna heeft al aangekondigd de mRNA technologie ook te willen inzetten voor vaccins tegen herpes simplex en griep.