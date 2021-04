Één prik beschermt al zeer goed tegen Corona

Slechts één prik met het vaccin van Pfizer of AstraZeneca werkt al zeer goed tegen Corona. Dat staat in een Britse studie, gepubliceerd in The Lancet. Na de eerste van twee prikken daalt het risico om naar het ziekenhuis te moeten wegens Corona met 90 procent.

De gegevens komen van een onderzoek in Schotland, waar de universiteit van Edinburgh 1,3 miljoen mensen na hun vaccinatie volgde. Het ging hoofdzakelijk om oudere mensen, wat de werkzaamheid van de twee vaccins nog eens onderstreept. Hoe ouder mensen zijn, hoe slechter hun immuunsysteem.

Pfizer was overigens aanmerkelijk efficiënter dan AstraZeneca, de gemiddelden lagen respectievelijk bij 94 en 70 procent.

De onderzoekers onderstrepen dat mensen toch hun tweede prik moeten blijven halen. Die zorgt ervoor dat het beschermde effect langer blijft en het immuunsysteem nog beter is voorbereid op een infectie met Covid-19.