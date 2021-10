Een na grootste meer Turkije droogt uit

Met een oppervlakte van 1665 vierkante kilometer is het Tuz Gölü (Turks voor zoutmeer) het op één na grootste meer van Turkije. Althans op papier. Want het meer is aan het verdwijnen. Milieuactivisten geven de schuld aan klimaatverandering en watergebruik door de landbouw. Het meer is afhankelijk van regenval, maar die blijft al een tijd uit.

Tuz Gölü is na het Van-meer het grootste meer van het land en, met een zoutgehalte van 32,9 procent is het water bijna identiek aan dat van de Dode Zee tussen Israël en Jordanië. Het ligt 905 meter boven de zeespiegel in de droge hooglanden tussen de steden Ankara en Konya. Maar sinds de eeuwwisseling krimpt het meer sterk. Turkije heeft dit jaar te kampen met een bijzonder groot watertekort, waardoor het meer nu zelfs nagenoeg is verdwenen.

Daarom luiden verschillende organisaties de noodklok. Het meer is broedplaats van flamingo’s en veel landbouw is afhankelijk van een werkend ecosysteem. Zonder het meer kan de hele natuur in de regio in de war raken. Ze pleiten voor een verbod op het gebruiken van water door grote landbouwbedrijven, zodat het meer weer vol kan stromen.

Tuz Gölü is overigens niet het enige meer dat verdwijnt, in Iran is een flink binnenwater bijna van de kaart verdampt. En ook op Antarctica is de boel aardig aan het verdrogen.