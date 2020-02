Een miljard jaar: oudste plantenfossiel gevonden

Wetenschappers hebben in rotsen uit Noord-China de oudste fossielen van een groene plant ooit gevonden. Het gaat om zeewier dat ongeveer een miljard jaar geleden delen van de zeebodem bedekte. Het maakte deel uit van het allereerste leven op aarde.

Onderzoekers melden dat de plant, Proterocladus antiquus genaamd, ongeveer de grootte van een rijstkorrel had en bestond uit tal van dunne takken. De plant groeide in ondiep water en zat aan de zeebodem vast met wortels.

In de huidige wereld is deze plant misschien klein, maar Proterocladus was toen een van de grootste organismen. De plant deelde de zee namelijk voornamelijk met bacteriƫn en andere microben. Het groene sliertje transformeerde energie uit zonlicht in chemische energie en zuurstof, net als groene planten tegenwoordig.

Het fossiel is door Amerikaanse paleontologen in rotsen gevonden bij de stad Dalian in de provincie Liaoning. Het is een belangrijke vondst, omdat het ons inzicht kan geven in de vroegste evolutie van planten en uiteindelijk dieren. Het is 200 miljoen jaar ouder dan eerdere fossielen. De eerste landplanten, vermoedelijk afstammelingen van dit soort zeewier, verschenen ongeveer 450 miljoen jaar geleden.