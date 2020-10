Een feilloze Coronatest van 20 cent

Oostenrijkse onderzoekers hebben een Coronatest ontwikkeld die slechts 20 cent per keer kost en veel sneller resultaten toont. De test is ook minstens zo goed als een standaard PCR-test die nu overal wordt gebruikt. Zelfs het meest basale laboratorium kan de test uitvoeren.

De methode heet LAMP en de basis is een vloeistof die verkleurt in aanraking met genetisch materiaal van Corona. Geel is negatief, rood is positief (foto). Mensen moeten met deze vloeistof gorgelen en dan uitspugen. Daarna moet de vloeistof een beetje worden verwarmd om de aanwezigheid van Corona aan te kunnen tonen. Dat kan binnen drie uur.

De test is ontwikkeld door het Research Institute of Molecular Pathology (IMP) in Wenen. Ze hebben geen patent aangevraagd op deze methode en hebben het recept voor de vloeistof online gezet voor artsen, ziekenhuizen en gezondheidsinstituten. Die kunnen de vloeistof zonder ingewikkeld procedé zelf maken en inzetten.

Oostenrijkse ziekenhuizen en verpleeghuizen beginnen daarmee deze of volgende week. Of er in andere landen belangstelling bestaat, is nog niet bekend.