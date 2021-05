Een centimeter per drie minuten: alcohol maakt afstand moeilijker

Volgende week mogen de terrassen langer open. Mensen gaan daardoor waarschijnlijk meer drinken. Dat zal tot meer infecties met Corona leiden, denken Amerikaanse wetenschappers. De University of Illinois onderzocht de rol van alcohol op afstand houden en kwam tot opmerkelijke conclusies.

Voor deze studie gebruikten ze 212 proefpersonen. Vriendenstellen, maar ook mensen die elkaar niet kenden. Die zetten ze bij elkaar met fris of alcohol, met de opdracht om de Coronamaatregelen in acht te nemen. Verschillende camera’s legden vast wat er gebeurde en wanneer (foto).

Vriendenstellen hadden de grootste moeite met afstand houden, of er nu alcohol in het spel was of niet. Maar als er een paar glaasjes waren genuttigd, kropen ook vreemden steeds dichter naar elkaar toe. Dat ging in een opmerkelijk gestaag tempo: een centimeter per drie minuten.

Van alcohol is bekend dat het mensen minder voorzichtig maakt. Ook worden mensen aantrekkelijker door een paar glaasjes, wat ook toenadering in de hand kan werken. Allemaal zaken die het overdragen van Corona stimuleren.