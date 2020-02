Economische ontwikkeling maakt behulpzaam

Je vindt op straat een brief, volledig geadresseerd en voorzien van een postzegel. Wat doen je? Stop je hem in de brievenbus verderop, of laat je het ding liggen? Die simpele vraag is al een aantal keren de basis geweest voor wetenschappelijke experimenten. Nu weer in Italië. Het antwoord daar is dat mensen in economisch ontwikkelde gebieden vaker behulpzaam zijn, ze posten de brief.

Een Italiaanse sociologe van New York University legde in 188 gemeenschappen door heel Italië gefrankeerde en geadresseerde brieven neer (foto) en keek wat er gebeurde. De meest bepalende factor of de brief uiteindelijk aankwam op zijn bestemming, bleek de regio waar het gebeurde. Als hoogste scoorde Ancona, in het noorden; als laagste Calabrië in het zuiden.

Dat past precies in de trend die zichtbaar werd. Hoe noordelijker, hoe groter de bereidheid de brief te posten. Hoe zuidelijker, hoe vaker mensen het ding lieten liggen. Hoe behulpzaam mensen waren, liep parallel met hoe ontwikkeld een regio in economisch opzicht is, stelde de onderzoekster vast.

Of de brieven in steden of het platteland lagen, maakte niet uit. De naam op de envelop ook niet. De post voor Mohamed Hassan kwam even vaak aan als brieven aan mensen met Italiaanse namen. De beroepen maakten nog wel een klein verschil. Als hoogste scoorden universiteitsprofessoren (33 procent verstuurd), als laagste politici (5 procent verstuurd).

Waar komt de correlatie met economische ontwikkeling vandaan? De onderzoekster denkt dat handel mensen makkelijker in de omgang maakt. In een dynamische economie als het noorden werken mensen meer samen en is er vaker vertrouwen. Achterstand maakt mensen stuurser en wantrouwender.

(PNAS)