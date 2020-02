ECDC: Europa bereid je voor op pandemie

Het European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) heeft de lidstaten opgeroepen om de plannen die ze hebben bij uitbraak van een pandemie nog eens goed tegen het licht te houden. Alle Europese landen hebben dergelijke draaiboeken, maar ze zijn wellicht verouderd. Dit in het kader van het coronavirus.

Een analyse van de screening van Chinese reizigers in Europa laat zien, dat het continent zo lek als een mandje is. Driekwart van de reizigers met het coronavirus zou ongemerkt Europa binnenkomen. Zelfs als er grootschalige controle is op reizigers, is het moeilijk om de mensen met het coronavirus eruit te plukken, aldus het ECDC.

Dat komt omdat veel reizigers bij aankomst nog geen symptomen hebben en gedurende de incubatieperiode veel andere kunnen besmetten. De ECDC schat het risico van verdere besmettingen vanuit China in als middel tot hoog, zo rapporteert de organisatie vrijdag.