ECDC: aantal gevallen Corona gaat juist stijgen in Nederland

Nederland versoepelt een aantal maatregelen tegen Corona. Dat gebeurt op basis van modellen die zijn ontwikkeld door het RIVM. Die zouden een daling van het aantal gevallen aantonen in de komende weken. Maar eenzelfde model van het ECDC, de Europese variant van het RIVM, toont juist een fikse stijging.

Het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) heeft net de European Covid-19 Forcast Hub in gebruik genomen, een centrale plek waar ze pogen de ontwikkeling van de ziekte in heel Europa te voorspellen. Voor Europa als geheel is inderdaad een daling verwacht. Maar Nederland is een uitzondering, met een flinke stijging.

De Forcasting Hub wordt gemaakt in samenwerking met het Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) van de London School of Hygiene & Tropical Medicine.

De Hub voorziet voor de tweede week van mei in Nederland bijna 60.000 gevallen van Corona. Ongeveer net zoveel als half december, het hoogtepunt van de tweede golf. De voorspelling houdt rekening met vaccinaties en maatregelen die nu gelden om de ziekte in te dammen. Volgens de ECDC zouden lidstaten van de EU de gegevens moeten gebruiken om hun beleid op af te stemmen.

De ECDC waarschuwde vorig jaar voor een pandemie, toen het RIVM nog dacht dat het mee zou vallen. Later drongen ze aan op mondkapjes, toen het RIVM die nog als schijnveiligheid afdeed.