Duizendpoot met meer dan duizend poten ontdekt

De naam duizendpoot is misleidend. Althans dat leek lange tijd zo, want in tegenstelling tot wat biologen vroeger dachten kunnen deze dieren hun naam wel eer aandoen. Onderzoekers hebben nu een exemplaar gevonden dat 1306 poten heeft. De pas ontdekte soort Eumillipes persephone is daarmee de eerste bekende duizendpoot met meer dan duizend poten.

De nu ontdekte soort is gevonden in een 60 meter diep boorgat in Australiƫ, zo schrijft een team van de Virginia Tech University in Blacksburg in het tijdschrift Scientific Reports. De onderzoekers hebben vier specimens van de nieuwe soort opgemeten. Hij heeft een draadvormig lichaam dat uit wel 330 segmenten bestaat en tot bijna tien centimeter lang kan worden.

De vorige recordhouder had 750 poten, wat deze soort nog spectaculairder maakt. Maar hoe zou hij smaken?