Duitsland wil raketten lanceren op Noordzee

Lanceren we straks satellieten vanaf de Noordzee? Als het aan Duitsland ligt wel. Vier Europese raketfabrikanten hebben in Berlijn intentieverklaringen ondertekend voor samenwerking met de German Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Ze willen dat met name startende en middelgrote ondernemingen profiteren van een vereenvoudigde en flexibele toegang tot ruimte.

Eerder was er een plan voor een ruimtehaven op land, maar nu moet er een lanceerplatform op een schip in de Noordzee komen. Die moet met name kleine satellieten kunnen lanceren met nieuwe miniraketten, zogenaamde microlaunchers. Volgens GOSA zal de thuishaven Bremerhaven zijn, nog geen honderd kilometer van de Nederlandse grens. Het doel is om in 2023 voor het eerst te lanceren.

De Duitse overheid doet van harte mee met het initiatief en financiert een haalbaarheidsstudie, heeft Berlijn al laten weten. De overheid daar wil dat het land leidend wordt op het gebied van kleine satellieten. Nederland heeft een tijd geleden een dergelijke satelliet in de ruimte laten brengen door het bedrijf Virgin Orbit. Deze militaire satelliet heet de Brik-II. Voor toekomstige lanceringen hoeven de Nederlanders dus alleen even de grens over.

Waar de satellieten straks worden gelanceerd, is nog niet bekend. Maar wellicht zijn de raketten straks te zien vanaf Ameland of zelfs de Groningse kust.