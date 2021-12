Duitsland meldt eerste Omikron-dode

In Duitsland is de eerste persoon overleden aan de Omikron-variant van het Coronavirus. Volgens officiële cijfers hebben in ons buurland 3198 dit virus onder de leden. Omdat er nog niet veel op deze specifieke variant wordt getest, ligt het aantal in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger. Wel bekend is dat de variant met 25 procent per dag stijgt.

Van deze mensen liggen 48 in het ziekenhuis, wat de variant duidelijk milder maakt dan Delta. In 54 gevallen gaat het om herinfecties, dus patiënten die eerder ziek waren van een andere variant van het virus. Dat lijkt te duiden op een zekere immuniteit onder mensen die eerder Corona hebben gehad.

In Groot-Brittannië zijn veertien mensen overleden aan Omikron en liggen 132 patiënten met het virus in het ziekenhuis, op 119.789 besmettingen op één dag. Op basis van alle bekende gevallen, lijkt de variant tot zo’n 70 procent minder ziekenhuisopnames te leiden. Dat zegt de U.K. Health Security Agency. Net als in Duitsland gaat het in Groot-Brittannië bij de zieken veel om oudere mensen.

Of er in Nederland mensen zijn overleden aan Omikron is niet bekend. Er is slecht zicht op de variant omdat er alleen steekproefgewijs wordt gekeken wie dit virus onder de leden heeft. Door de milde symptomen lijkt het zelfs erg op een verkoudheid.