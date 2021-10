Duitsland kent Tourette epidemie – of toch niet?

Het Tourette-syndroom is een opmerkelijke aandoeningen. Mensen die het hebben, beginnen ineens vreselijk te schelden. Ze hebben spasmen en kunnen hun lichaam soms nauwelijks beheersen, in de ergste gevallen is er onverklaarbare agressie. Vandaar dat een recente hausse in het aantal gevallen in Duitsland zorgen baarde. Was het iets in het water?

Onderzoek van de Medizinische Hochschule Hannover toont echter aan dat er veel misdiagnoses zijn gesteld. Het gaat niet om Tourette, maar om TikTok en Youtube. Veel jongvolwassenen hebben daar video’s gezien van mensen die echt Tourette hebben en zijn de symptomen na gaan doen. Sommige jongeren hebben moeite om dat gedrag weer te beheersen.

Ze hebben een ‘functionele stoornis’, zo weten ze in Hannover. Die bestaat eruit dat sommigen zich zo met Tourette identificeren, dat ze denken dat ze het hebben. Therapie kan eenvoudig uitkomst bieden. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het voor sommigen een tegenvaller is dat ze geen Tourette hebben, ze hadden zich de ziekte al helemaal eigen gemaakt.

Het fenomeen lijkt overgewaaid uit de VS, waar ook een epidemie van Tourette aan de gang leek. Daar constateerden psychologen dat vooral jongeren met psychische problemen zichzelf probeerden deze aandoening aan te praten. Het echte syndroom van Gilles de la Tourette is overigens geen pretje. Mensen schamen zich voor hun uitbarstingen en raken niet zelden depressief. Kinderen ontwikkelen het op het laatst rond 7-jarige leeftijd, nooit als volwassene.