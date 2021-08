Drie vulkanen barsten tegelijk uit

Drie naast elkaar gelegen vulkanen zijn tegelijk uitgebarsten. De Great Sitkin, Mount Pavlof en de Semisopochnoi voor de kust van Alaska zijn actief geworden. Dat is zeldzaam, vulkanen die bij elkaar in de buurt liggen, barsten vrijwel nooit tegelijk uit. Drie tegelijk komt nooit voor.

De vulkanen maken deel uit van de Aleoeten, een lange rij eilanden die zich uitstrekken van Alaska richting Siberië. Deze eilanden zijn allemaal vulkanisch; geregeld komt het er tot uitbarstingen. Soms zijn die zo heftig dat het vliegverkeer tussen Amerika en Azië er last van heeft. In 1989 vloog een KLM Boeing 747 boven Alaska door een aswolk en vielen tijdelijk alle motoren uit.

Waarom drie vulkanen tegelijk uitbarsten, is niet bekend. Geologen vermoeden al langer dat de Aleoeten ondergronds verbonden kunnen zijn. Misschien is er zelfs spraken van één grote supervulkaan met verschillende kraters. Maar onderzoek naar de afgelegen vulkanen is moeilijk.