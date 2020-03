Drie keer goed nieuws over Corona

Soms lijkt het alsof er alleen slecht nieuws te melden is over Corona. Maar er zijn ook bemoedigende berichten.

Zo lijkt Zuid-Korea het virus aardig onder controle te hebben. Het Aziatische land toont aan dat je de curve van het aantal gevallen inderdaad kunt afvlakken. Op het hoogtepunt in februari kwamen er negenhonderd gevallen per dag bij. Nu zijn het er tachtig. Zuid-Korea heeft dat bereikt zonder lock down, maar door veel te testen en iedereen in de buurt van een patiënt in quarantaine te doen.

Israël is grootschalig aan het experimenteren met bestaande medicijnen, waaronder virusremmers. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft zeven experimenten goedgekeurd, waar gelijk mee is begonnen. Daaronder eentje met Chloroquine, het oude malariamedicijn dat het virus sterk lijkt af te remmen. Een patiënt die op sterven lag is met het middel gered door Israëlische artsen.

Personen die Corona hebben gehad, zijn hoogstwaarschijnlijk immuun. Onderzoekers van Beijing Key Laboratory for Animal Models hebben een experiment gedaan op rhesusaapjes waar dat uit blijkt. Er waren uit Japan en China meldingen dat mensen voor de tweede keer Corona zouden krijgen, maar de onderzoekers twijfelen nu of die kloppen, omdat ze bij hun dieren een duidelijke immuniteit zien na het overleven van de ziekte.