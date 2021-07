Doorbraak: hersentumor verdwijnt met magneten

Een glioblastoom is de meest agressieve hersenkanker die een mens kan krijgen. Het grijpt snel om zicht heen en is altijd fataal. Alleen door bestraling is de ziekte iets af te remmen. Maar er is hoop. Artsen in een Amerikaans ziekenhuis hebben met een zeer eenvoudige en goedkope methode een gliobastoom flink laten krimpen.

In het Houston Methodist Hospital hebben kankerspecialisten een helm uitgerust met roterende magneten. Die hebben ze opgezet bij een 53-jarige patiënt met een gliobastoom. Binnen een maand kromp die tumor met 30 procent. Helaas is de patiënt overleden omdat hij tijdens de behandeling viel en een fatale hoofdwond opliep.

Dat magneten mogelijk kunnen helpen bij het krimpen van bepaalde tumoren is al langer bekend. In het laboratorium was dat al gelukt. Maar dit is de eerste keer bij een echte patiënt. De theorie is dat de magneten de energievoorziening van de hersens verstoren – met soms bizarre gevolgen – en daardoor zorgen dat de tumor in ieder geval niet kan groeien en in theorie zelfs kan verdwijnen.

Dat de patiënt is overleden aan een hoofdtrauma dat niets met het tumor te maken had, is in meerdere opzichten jammer. Het zag er tot moment namelijk naar uit dat het gliobastoom wel eens helemaal had kunnen verdwijnen. De patiënt was al beter gaan praten en zijn hersenfuncties kwamen langzaam terug. Wie weet wat er was gebeurd als hij was blijven leven.