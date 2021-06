Doorbraak bij kanker: nieuwe test toont of behandeling aanslaat

Bij kanker is het van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium de meest doeltreffende behandeling te vinden. Wetenschappers van de National University of Singapore hebben een manier gevonden om bloed te analyseren zodat ze binnen 24 uur weten of een kankertherapie effect heeft op de groei van de tumor.

Zo’n snelle doorlooptijd betekent dat de behandeling snel kan worden aangepast. De tot nu toe gebruikte testen zijn duur en kosten vaak weken. Al die tijd weten de arts en patiĆ«nt niet of de behandeling aanslaat. Terwijl juist dan haast is geboden. Deze nieuwe test is goedkoop, maar vooral zeer snel.

Deze methode zoekt in het bloed naar extracellulaire vesicles (EV’s), kleine deeltjes die door cellen worden afgegeven. In dit geval zullen kankercellen die door een geneesmiddel zijn getroffen, EV’s afscheiden met sporen van dat geneesmiddel erin. In dat geval weet de arts dat de behandeling aanslaat.

Het is een technisch hoogstandje. EV’s zijn minstens honderd keer kleiner dan de diameter van menselijke haren. Ze kunnen niet worden gezien door standaard microscopen, maar door zeer gericht licht door het bloed te laten schijnen, waren de wetenschappers in staat om de medicijnsignalen die de EV’s afgeven te versterken. Voor deze check is ook maar een heel klein beetje bloed nodig.

In een klinisch onderzoek met 106 patiƫnten met longkanker scoorde deze methode een nauwkeurigheidspercentage van 95 procent. De onderzoekers schrijven in Nature Nanotechnology dat deze methode ook voor de behandeling van andere ziektes geschikt is.