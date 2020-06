‘Doorbraak bij behandeling Corona’

Een veelgebruikte en goedkope ontstekingsremmer zorgt dat de kansen op overleving van ernstig zieke patiënten met Corona flink omhoog gaan. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit in het Britse Oxford. Het medicijn in kwestie heeft als handelsnaam Dexamethason. Volgens de wetenschappers is het een grote doorbraak.

De sterfgevallen onder patiënten die aan de beademing lagen, waren gedurende een maand lager als ze de ontstekingsremmer kregen. De Britten vergeleken hun mortaliteit met patiënten die standaardzorg ontvingen. De proef met het middel is zelfs voortijdig gestopt omdat de voorlopige resultaten zo gunstig zijn.

Het middel Dexamethason verminderde het aantal doden met een derde onder patiënten die aan de beademing lagen. Bij zieken die slechts zuurstof toegediend kregen, ging het om twintig procent doden minder. Bij patiënten die geen ademhalingsondersteuning kregen, is geen gunstig effect vastgesteld.

Deze studie is deel uit van de internationale zoektocht van geneeskundigen en ondernemingen naar vaccins en geneesmiddelen tegen het Covid-19 virus. Daaraan stierven wereldwijd al zo’n 440.000 personen.