Door Corona zijn we meer gaan drinken

Je zit in lockdown, het regent en er is niets op televisie. Wat doe je? Het antwoord voor nogal wat mensen: we nemen er nog eentje. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de alcoholconsumptie in Europa tijdens Corona met tussen de 3 en 5 procent gestegen. Maar bij sommige mensen was het veel meer.

Eerst het goede nieuws. In Nederland en de ons omringende landen daalt de alcoholconsumptie al dertig jaar. Gemiddeld consumeert een Europeaan 10 liter alcohol per jaar, Nederland zit daar nog iets onder. De grootste zuipers zitten in Oost-Europa, waarbij vooral Letland en Tsjechië behoorlijke uitschieters naar boven maken.

Tijdens Corona ging de consumptie echter overal omhoog, maar niet onder de hele bevolking. zo’n 43 procent is vaker gaan drinken, 25 procent minder vaak en de rest bleef hetzelfde. We kochten ons glaasje uiteraard niet meer in de kroeg, maar bestelden de flessen in toenemende mate online. Dat heeft geleid tot binge-drinken, maar slechts bij een kleine groep.

Vooral de welgestelden en de armen consumeerden behoorlijke hoeveelheden alcohol – wat slecht is voor het naleven van de regels. Vaak thuis, want andere gelegenheden waren natuurlijk dicht. Een derde van de Europeanen is meer gaan drinken; een kwart is meer gaan binge-drinken, waarbij bijna een liter wijn of bier per persoon op gaat. Daar tegenover staan vergelijkbare groepen die het juist iets rustiger aan zijn gaan doen.