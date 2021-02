Doodenge Egyptische moddermummie gevonden

Dit had Hollywood niet kunnen bedenken. Archeologen hebben een mummie gevonden in een soort cocon. De dode vrouw is na haar overlijden ingepakt in een soort modder. Die is in de loop der eeuwen een beetje versteend, zodat er nu een keiharde laag omheen zit. De kenners van het oude Egypte zijn verbaasd, zoiets hebben ze nog nooit gezien.

Het vreemde lijk dateert uit 1270 voor Christus. Waarom het is ingepakt in modder, kunnen de archeologen niet met zekerheid zeggen. Wellicht was het beschadigd en moest de kleilaag het lichaam bij elkaar houden. Misschien probeerde de familie op een goedkope manier de koningen te imiteren, die wel eens hars gebruikten bij het balsemen.

De mummie is al in de negentiende eeuw gevonden. Niet lang daarna kwam het vreemde geval naar Australiƫ, het werd gekocht door een rijke politicus. Via nogal wat omwegen is het Egyptische artefact nu in handen gekomen van Macquarie University. Daar hebben ze de sarcofaag geopend. Na onderzoek ontdekten de mensen van deze universiteit nog iets vreemds: de sarcofaag is veel nieuwer dan het lijk erin.

De onderzoekers denken dat zowel de mummie als de sarcofaag van grafrovers afkomstig zijn. Die hebben de vreemde moddermummie en de kist samengesteld om aan een rijke verzamelaar te kunnen verkopen. Toen de Australische politicus voorbij kwam, hadden ze beet. Ze konden aan hem deze complete ‘set’ kwijt. Het levert een eeuw later een interessante puzzel op.