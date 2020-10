Dit type mens kan niet tegen lockdown

Terwijl de een zich op de bank installeert met Netflix en een goede fles, komen bij een ander de muren steeds dichterbij. Hoe mensen op een lockdown reageren, is heel verschillend. Psychologen ontdekten dat vooral één persoonlijkheidstype slecht tegen gedwongen thuiszitten kan.

Onderzoekers van de universiteit in het Britse Cambridge onderzochten meer dan honderdduizend mensen in vijfenvijftig landen gedurende de eerste golf. In sommige landen was de lockdown heel streng en mochten mensen het huis bijna niet uit, in andere iets losser. Ze lieten al deze personen ook een persoonlijkheidstest maken.

Psychologen onderscheiden vijf hoofdpersoonlijkheden. Neuroten, extraverte persoonlijkheden, open mensen, zorgvuldige types en vriendelijke mensen. Niemand is helemaal één soort, we combineren deze kenmerken.

Van deze kenmerken waren vooral de extraverten de pineut. Ze houden van gezelschap, gaan graag uit en leven op als het lekker druk is. Alleen in hun kamer verpieteren ze. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de psychologen uit Cambridge ontdekten dat zij de lockdowns het slechtste verteerden. Vooral de strengere versies.

Neuroten deden het goed. Ze namen het virus vanaf het begin heel serieus en gingen zich te buiten aan maatregelen om de ziekte niet te krijgen. Mensen met een hoofdzakelijk open persoonlijkheid hadden ook geen moeite met thuisblijven. Dit type staat open voor nieuwe informatie en past zich snel aan. Ze maken het bovendien gezellig voor zichzelf.

