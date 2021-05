Dit land verbrandt vaccins, gekregen van het westen

Malawi heeft woensdag bijna 17.000 doses van het AstraZeneca-vaccin vernietigd. De houdbaarheidsdatum was half april al verstreken. De minister van Volksgezondheid zegt dat ‘propaganda’ zorgt dat veel Malawiërs de prik niet halen. Volgens de BBC is dit het eerste land dat publiekelijk duizenden doses COVID-19-vaccin heeft verbrand.

De Wereldgezondheidsorganisatie had er aanvankelijk bij landen op aangedrongen geen doses van het vaccin – vervallen of niet – te vernietigen, maar heeft haar advies sindsdien bijgesteld.

Het Zuid-Afrikaanse land heeft tot dusver drie partijen van het AstraZeneca-vaccin ontvangen – 300.000 doses in het kader van de Covax-faciliteit voor het delen van vaccins, 50.000 doses van India en 102.000 doses van de Afrikaanse Unie. Maar er lijkt nauwelijks iemand geïnteresseerd.

‘Toen het nieuws zich verspreidde dat we verouderde vaccins hadden, merkten we dat de mensen niet meer naar onze klinieken kwamen om zich te laten inenten’, vertelde Dr Charles Mwansambo, hoofdsecretaris van Volksgezondheid van Malawi, aan de BBC. De vaccins waren nog twee weken goed, maar in dit tijd hebben zich niet genoeg mensen gemeld. In Malawi zijn 1153 mensen omgekomen door Covid.