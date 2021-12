Dit is de spike van Omikron

Het is dagelijks in het nieuws, maar hoe ziet het er eigenlijk uit? Wetenschappers van de ETH universiteit in het Zwitserse Lausanne hebben een eerste opname gemaakt van het spike eiwit van de Omikron variant van het Coronavirus. Daartoe hebben ze een zeer hoge resolutie elektronenmicroscoop gebruikt en software om het beeld in voor mensen zichtbare vorm weer te geven.

Het beeld van het uitstulpinkje is belangrijk omdat het een indicatie kan geven waarom het virus anders reageert en niet alle vaccins er even goed tegen beschermen. Dat zit hem vooral in dit spike eiwit, dat het virus gebruikt om zich aan menselijke cellen te hechten en ons organisme binnen te dringen.