Dit is de meest vervuilde stad ter wereld

Dit is Handan, 9,2 miljoen inwoners in de Hebei provincie van China. De stad heeft de twijfelachtige eer om de meest vervuilde stad ter wereld te zijn. Ieder jaar stoot deze gemeente 200 megaton CO2 uit. Ter vergelijking, Nederland had vorig jaar een uitstoot van 160 megaton.

Dat is uitgezocht door de Sun Yat-sen Universiteit in China. De onderzoekers van deze universiteit hoefden niet ver te reizen voor het project om de meest vervuilende steden ter wereld te vinden. Ook nummer twee op de lijst is in hun land: Shanghai, evenals megavervuilers als Chongqin en Harbin. Ook voor de rest liggen de smerigste steden ter wereld hoofdzakelijk in Azië. Alleen Moskou ligt niet in dat continent.

De Chinezen merken op dat ze daarmee het leeuwendeel de vervuiling van de wereld voor hun rekening nemen. Ze fabriceren een groot deel van de spullen, die het westen consumeert. Als ruil krijgen de Chinezen wat geld en een lucht vol broeikasgassen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Frontiers in Sustainable Cities.