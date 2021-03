Dit is dé grootste risicofactor voor sterven door Covid

Waarom gaan in het ene land heel veel mensen dood aan Covid en valt het in andere landen enorm mee met de sterfte? Onderzoekers ploegden door de statistieken en kwamen tot een opzienbarende conclusie: het ligt aan hoe dik mensen zijn.

In landen waar veel mensen overgewicht hebben, liggen de sterftecijfers van Corona soms wel tien keer hoger dan in landen waar slankheid de norm is. Dat ontdekte het World Obesity Forum na bestudering van de WHO. Van de 2,5 miljoen doden door Corona wereldwijd in februari, waren er 2,2 miljoen in landen waar meer dan de helft van de bevolking overgewicht heeft.

Het onderzoek vond plaats door 160 landen met elkaar te vergelijken en te corrigeren naar welvaart en de staat van de gezondheidszorg.

Hoe dikker de bevolking, hoe sterker de sterftecijfers oplopen. De dikste landen ter wereld tellen soms 100 doden per 100.000 mensen. In slanke landen is dat maar 10 per 100.000. Dergelijke correlaties tussen vetzucht en sterfte door ziekte is eerder waargenomen bij MERS en de Mexicaanse Griep.

Het verklaart waarom de VS zo zwaar is getroffen in vergelijking met andere landen op het Amerikaanse continent. Daar is tweederde van de bevolking te dik en een aanzienlijk deel zelfs obees. Het World Obesity Forum roept overheden op om overgewicht harder aan te pakken om zo de sterfte door de pandemie te beperken.