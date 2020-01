Dit brein is 2600 jaar oud (en nog steeds zacht)

Ergens tussen 673 en 482 voor Christus stierf een man, waarschijnlijk aan de galg. Alles aan hem verging, behalve zijn brein. Terwijl zijn haren, huid, botten en organen zijn verdwenen, kunnen wetenschappers het nog gewoon bestuderen. Het is zelfs nog steeds zacht, het heeft de structuur van harde tofu.

Het stuk hersens staat bekend als het brein van Heslington, naar de vindplaats nabij York in Groot-Brittanniƫ. Het is al in 2008 gevonden en sindsdien hebben wetenschappers geprobeerd te verklaren waarom het nog bestaat. Andere oude hersens zijn bewaard doordat ze in een zeer droge omgeving lagen. Dat trekt alle vocht eruit, waardoor het proces van ontbinding wordt gestopt.

Dat is hier niet het geval. Ook zijn er geen mineralen in de buurt gevonden die de hersens hebben kunnen uitdrogen. Noch is er sprake van een vacuĆ¼m, de andere omstandigheid die ontbinding kan stoppen. Dat maakt het mysterie natuurlijk alleen maar groter.

Na twaalf jaar studie is de conclusie nu dan ook dat een onbekende stof de ontbinding heeft gestopt. Bij hersens komt niet lang na de dood een proces op gang waarbij eiwitstrengen uit elkaar beginnen te vallen. Iets heeft dat in Heslington gestopt. Welke stof dat is, willen wetenschappers graag weten. Het zou zelfs een medicijn kunnen zijn tegen ziektes als Alzheimer.

Daarom blijft het brein onderwerp van studie. Wie weet gaat de voormalige bezitter ons helpen aan een doorbraak in hersenonderzoek.