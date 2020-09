Dinosaurus kopen? T. rex gaat onder de hamer

Stan staat te koop. Deze iconische Tyrannosaurus Rex wandelde 67 miljoen jaar geleden rond op aarde en nu gaat zijn skelet onder de hamer.

Op 6 oktober zal veilinghuis Christie’s in New York de dino gaan veilen. De geschatte opbrengst is tussen de vijf en zeven miljoen euro.

Wie de Tyrannosaurus wil kopen, heeft wel een flinke ruimte nodig. Het dier is namelijk vier meter hoog en twaalf meter lang. Stan bevat 188 botten. Het is één van de meest complete T. rex skeletten ter wereld. Dit soort dinosaurus is het meest populair, vooral bij kinderen. Daarom maakte Steven Spielberg van de T. rex een filmster in “Jurassic Park”.

In 1987 vond een amateur-paleontoloog het eerste bot van de dinosaurus. Hij heet Stan Sacrison en is de naamgever van de T. rex. De opgraving vond plaats in het noordwesten van Amerika.

Bijna had de wereld nooit van Stan gehoord. Want eerst dachten de onderzoekers dat ze een Triceratops gevonden hadden. Pas vijf jaar later ontdekten ze dat het een T. rex was.

Het uitgraven van Stan was geen eenvoudige klus. Het kostte in totaal 30.000 uur om het skelet in goede staat te brengen. Het bleek dat het dier zijn nek had gebroken en dat twee nekwervels aan elkaar waren gegroeid. Waarschijnlijk is hij aangevallen door een andere Tyrannosaurus Rex.

Toen hij nog in leven was, woog T. rex Stan maar liefst 7000 kilo. Dat is twee keer zo zwaar als een Afrikaanse olifant. Zijn langste tand meet maar liefst 28 centimeter. Zijn ogen waren zo groot als een tennisbal.

Stan staat nu opgesteld in Chrstie’s Rockefeller Center in New York. Het publiek kan hem 24 uur per dag bekijken. Dit kan nog tot 21 oktober. Daarna verhuist de enorme T. rex waarschijnlijk naar zijn nieuwe eigenaar.