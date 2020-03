Dikke man heeft meer seks, dikke vrouw juist minder

Alleenstaande mannen met overgewicht hebben een grotere kans op seks dan gemiddeld. Dikke vrouwen doen het juist minder vaak. Dat is de uitkomst van een studie onder 7049 Amerikaanse mannen en 7005 Amerikaanse vrouwen. Een dikke man heeft wel meer moeite dan slanke soortgenoten om een vrouw vast te houden, ze hebben minder vaak relaties.

Er zitten echter grenzen aan de aantrekkingskracht van vet. Obese mannen hebben juist een veel kleinere kans op een bedpartner.

De studie, door de universiteit van Wenen, toont aan dat een paar pondjes te veel mannen niet dwars hoeft te zitten als het gaat om versieren. Bij vrouwen is het echter net andersom. Dikke vrouwen die ook nog eens een inactieve levensstijl hadden, weinig maakten helemaal weinig kans om seks te hebben. Mannen vinden de combinatie dik en lui dus onaantrekkelijk.

Dikke mannen die veel bewegen hebben echter een nog grotere kans op een avond tussen de lakens.

Volgens de onderzoekers is het dus belangrijk om seksualiteit mee te nemen in behandelplannen voor overgewicht en obesitas. Ook denken ze dat de onderliggende maatschappelijke en psychologische factoren voor dit fenomeen beter moeten worden onderzocht. Ze merken bovendien op dat het onderzoek hoofdzakelijk heteroseksuelen betrof. Voor gegevens over de aantrekkingskracht van lesbiennes en homo’s met overgewicht is specifiek onderzoek nodig.

(The Journal of Sexual Medicine)