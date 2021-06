Diertje wordt na 24.000 jaar wakker

Een raderdiertje heeft meer dan 24.000 jaar bevroren in de Siberische permafrost overleefd. Wetenschapper hebben hem laten herrijzen uit de dood. Deze kleine waterdiertjes staan bekend om hun tolerantie voor kou, maar het feit dat ze millennia lang kunnen bevriezen zonder schade aan te richten is nieuw.

Toen oude ijsmonsters in het laboratorium van het Bodem-Cryologie-Laboratorium werden ontdooid, begonnen de piepkleine waterdiertjes zich te voeden en voort te planten alsof er niets was gebeurd, zo melden de onderzoekers in het tijdschrift Current Biology.

Er zijn meer organismen die kou en zelfs bevriezing zonder schade kunnen overleven. Met name veel kleine diertjes die op de polen leven zijn aan dergelijke omstandigheden aangepast. Het is echter nog onduidelijk hoe lang organismen in leven bevroren kunnen blijven. Tot de oudste organismen die zijn ‘herrezen’, behoren mossen die tot 1.500 jaar in permafrost zijn bevroren. Maar er zijn ook bacteriĆ«n en virussen die eeuwenlang in ijs zijn bewaard. DNA kan tot een miljoen jaar in ijs overleven.