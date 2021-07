‘Dierlijk Pompeii’ gevonden in Groot-Brittannië

Britse paleontologen hebben in hun eigen land een soort ‘dierlijk Pompeii‘ gevonden. Het gaat om een voormalig stuk zeebodem dat tijdens een rampzalige gebeurtenis is veranderd in een massagraf voor zeedieren. Daardoor zijn al honderden fossielen gevonden, terwijl er waarschijnlijk nog veel meer ligt.

De wetenschappers vinden behalve dino’s vooral echinoderms, letterlijk de ‘egel van de zee’. Dit wezen is de voorvader van de huidige zeekomkommers en zeesterren. Deze dieren leefden 165 miljoen jaar geleden in wat tegenwoordig de Cotswolds van Groot-Brittannië zijn. De vaak spectaculaire fossielen zijn opgegraven door specialisten van het Natural History Museum of London.

Zo’n 165 miljoen jaar geleden gebeurde er iets in wat toen een ondiep stuk zee aan de kust was. Het kan een aardbeving zijn geweest die een aardverschuiving in gang zette. Hoe dan ook, de echinoderms zijn levend begraven onder een laag modder. Ze strekten tevergeefs hun tentakels uit om zich naar buiten te klauwen. In die stand zijn ze versteend.