Diepste aardbeving ooit gemeten

Geologen hebben een aardbeving gemeten die eigenlijk helemaal niet kan. De beving vond namelijk plaats op een diepte van 751 kilometer. Dat is in de lage aardmantel, een plek waar volgens de leerboeken helemaal geen aardbevingen zijn. Dat komt omdat het gesteente daar taai is en druk op een andere manier wordt afgevoerd dan via een schok.

De beving vond al in 2015 plaats onder de Bonin-eilanden van Japan (foto). Maar de analyse van de seismische gegevens, door de universiteit van Arizona heeft tot nu geduurd. De conclusie is dat het dus wel mogelijk is om zo diep in de aarde een beving te hebben.

De harde aardkorst is een kilometer of twintig dik. Als er spanning op komt, door het verschuiven van een continent, dan kunnen er schokken ontstaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de ene plaat over de andere schuift. Hoe dieper je in de aarde komt, hoe taaier en makkelijk plooibaar het gesteente wordt. Spanning kan zich daardoor eigenlijk niet goed opbouwen, dachten wetenschappers tot nu toe.

Dus hoe kan dit? De onderzoekers denken dat een stuk aardkorst door druk diep in de mantel is gezakt. Omdat het van het oppervlak van de aarde kwam, was het relatief koud. Dat heeft plaatselijk voor heel veel druk gezorgd en stukken aardkorst die nog stevig genoeg waren om tóch te breken.