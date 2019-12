Die malle hoedjes uit het oude Egypte? Die waren echt

Tot nu toe kenden we ze alleen van afbeeldingen. Malle hoedjes die belangrijke Egyptenaren leken te dragen. Daarom gingen Egyptologen er van uit dat het een symbolische toevoeging was. Net als heiligen in Europa een halo krijgen, die ze in werkelijkheid niet hebben. Maar een opgraving toont aan: die malle hoedjes, die waren echt.

Het gaat om een hoofdbedekking die er een beetje uitziet als een kleine verkeerskegel, of een kartonnen partyhoedje. De Egyptische versie is gemaakt van was en zat recht op het hoofd. En het was een heel gewoon hoofddeksel, niet iets dat alleen de elite droeg. De elite liet zich er alleen mee tekenen.

Dat is het resultaat van opgravingen in Achetaton, een stad die farao Amenhotep IV liet bouwen ongeveer 250 kilometer ten zuiden van het huidige Cairo. Daar ontdekten archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en Monash University in Australië de stoffelijke overschotten van een vrouw van rond 29 jaar en een man of vrouw van tussen de 15 en 20. De vrouw had haar haar nog. Daarin zat het hoedje van was. Insecten hadden het aangevreten, maar het was verder intact.

Het tweede graf was verstoord, waardoor het lijk moeilijker te identificeren was. Maar ook daar ontdekten de archeologen een hoedje van was. Zowel deze als het andere graf behoorde aan iemand uit de gewone bevolking, waardoor nu ook bekend is dat de hoedjes geen teken van een hoge status waren. De hoedjes waren hol en er zaten geen sporen van parfum of andere stoffen op.

Gewoon een alledaags hoedje dus.