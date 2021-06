‘Die leipe linksen’: Twitter meest effectief als scheld-medium

Sociale netwerken kunnen vriendschappen opleveren en spannende conversaties. Maar veel vaker is het ordinair geschreeuw. Tegenstanders worden openlijk beledigd en aangevallen. Voor politici loont dit. Uit een studie uit de VS blijkt: dergelijke aanvallen worden twee keer zo vaak gedeeld als positieve berichten.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump was er een meester in. Via Twitter noemde hij zijn tegenstanders ‘frauduleus’ of ‘walgelijk’. Maar zijn opvolger John Biden kan er ook wat van. Zijn tweet ‘Donald Trump is de slechtste president die we ooit hebben gehad’ uit september 2020 kreeg zo’n twee miljoen likes.

Niet voor niets. Zoals onderzoekers van de Universiteit van Cambridge schrijven in hun studie, delen mensen politiek-emotionele inhoud (en onzin) veel vaker dan opbouwende berichten. Boze en verontwaardigde uitspraken zijn bijzonder populair. Ze kweken groepsverbondenheid onder een groep mensen die het met elkaar eens zijn, de beruchte bubble.

In totaal analyseerden de onderzoekers meer dan 2,7 miljoen berichten op Twitter en Facebook. Sommige waren afkomstig van linkse of conservatieve Amerikaanse media, andere van Democratische en Republikeinse leden van het Congres. Ongeacht door welk politiek kamp zij werden geschreven, bereikten schadelijke uitspraken over politieke tegenstanders de meeste mensen. Ze werden twee keer zo vaak gedeeld als berichten over de eigen groep.

Elke term die verwees naar een tegenstander, zoals ‘Biden’ of ‘links’ verhoogde de kans dat de uitspraak werd gedeeld met 67 procent. De vijand groepsnamen geven (‘die leipe linksen‘) is zelfs vijf keer effectiever dan negatief geladen uitspraken in het algemeen, aldus de auteurs van de studie in National Academy of Sciences.