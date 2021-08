Deze stip is een exomaan

Op nieuwe beelden van een telescoop is waarschijnlijk voor het eerst de vorming van manen te zien, buiten ons zonnestelsel. Het gaat om een soort grijze schijf rond een exoplaneet, op ongeveer 370 lichtjaar van de aarde. Hierin zit materiaal waaruit een maan kan ontstaan.

Wetenschappers denken dat er genoeg materiaal aanwezig is voor een maan die twee-en-een-half keer zo groot is als onze Maan. Door het onderzoek kunnen we zien hoe platen en manen ontstaan rond jonge sterren.

Het gaat om twee planeten, PDS 70b en 70c, die lijken op Jupiter. Ze zijn zich nog aan het vormen: de planeten “pakken” gas en stof uit de ring die rond de ster zweeft.

De ring is enorm, ongeveer even groot als de baan van de aarde om de zon. Tot nu toe is dit het beste bewijs dat planeten die om andere sterren heen draaien, ook een maan hebben.

Voor de waarnemingen gebruiken wetenschappers de ALMA, de Atacama large Millimeter Array in Chili. In tegenstelling tot “collega” PDS 70c heeft 70b geen schijf waaruit een maan wordt gevormd. De oorzaak kan zijn dat de baan van de planeet krapper is dan 70c. Deze planeet staat net zo ver van de ster af, als bij ons de planeet Pluto tot de zon. PDS 70c zit dichter bij de schijf van puin die om de ster heendraait.

Planeet 70b zou al een maan (of meerdere) kunnen hebben, maar de ALMA telescoop kan geen grote objecten waarnemen.