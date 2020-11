Deze (onverwachte) landen vaccineren nu tegen Corona

De Golfstaat Bahrein heeft het beperkt gebruik van een vaccin tegen het coronavirus voor gezondheidswerkers goedgekeurd. Het vaccin is nu beschikbaar en het gebruik ervan is vrijwillig, zegt de overheid daar.

Vorige week rondde het koninkrijk aan de Perzische Golf een klinische proef af voor een vaccin van het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm. Ongeveer 7.700 vrijwilligers deden mee. Tot nu toe zijn er in Bahrein meer dan 82.000 besmettingen met het coronavirus gemeld.

De golfstaten lopen flink voor op de rest van de wereld. Ook de emir van Dubai is al inge├źnt, meldde hij op Twitter (foto). Een bedrijf in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten gaat het vaccin produceren en distribueren.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft tot dusverre wereldwijd ongeveer tweehonderd vaccinprojecten geregistreerd en klinische studies zijn al gaande met 47 vaccinkandidaten. Er zijn beslissende fase III-onderzoeken voor een tiental vaccinkandidaten.

In China en Rusland zijn vaccins voor de bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen al goedgekeurd en in gebruik. Deskundigen bekritiseren echter de ontoereikende testen. De effectiviteit en het risico op bijwerkingen zijn nauwelijks in te schatten.

In Europa is de overheid voorzichtiger. Een grootschalige vaccinatie komt hier waarschijnlijk pas volgend jaar op gang.