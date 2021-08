Deze “draak” vloog ooit boven Australië

Ongeveer 105 miljoen jaar geleden was dit reptiel heer en meester in het luchtruim van Queensland, Australië. Hij ziet er angstaanjagend uit. Het beest heeft maar liefst 40 scherpe puntige tanden. Thapunngaka shawi is zijn naam. Thapunngaka is afgeleid van “speer” en “mond” in de taal van de Wanamara. Zij zijn de oorspronkelijke inwoners van het gebied.

In 2011 vond een fossielenjager een kaak in een steengroeve in Richmond. De naam van de ontdekker is Len Shaw, vandaar “Shawi” in de naam van het dier. Wetenschappers zagen meteen dat dit een nieuw soort Australische pterosaurus moest zijn. Het dier had een schedel van bijna een meter. En een vleugel-spanwijte van bijna 9 meter. Het is de grootste Australische pterosaurus die tot dusver is gevonden.

Thapunngaka shawi is een reptiel, geen dinosaurus. Het is overigens niet de grootste pterosaurus ter wereld. In Europa en Amerika zijn exemplaren gevonden die vleugels hadden van 12 en 15 meter.

Onderzoekers zijn blij met hun ontdekking. Ze zeggen dat de Thapunngaka shawi het meest op een draak lijkt. Het was een roofdier, die op zoek was naar kleine dinosaurussen als maaltijd.