Depressie? Sta wat vroeger op

Uit een recente studie van de Amerikaanse universiteit van Colorado blijkt dat een uur vroeger opstaan het risico op depressie met 23 procent vermindert. De onderzoekers hebben de geanonimiseerde medische dossiers van bijna 840.000 volwassenen geanalyseerd om na te gaan of zij aan depressie leden.

Daarnaast keken de wetenschappers naar het slaapgedrag van deze mensen. Het resultaat: het team kon een wetenschappelijk verband aantonen tussen later opstaan en ernstige depressieve stoornissen.

De onderzoekers denken dat daglicht en de effecten ervan op de hormonen de belangrijkste reden kunnen zijn. Bij nachtbrakers die pas na middernacht naar bed gingen en om 8 uur ’s morgens opstonden, nam het risico op depressie met maar liefst 40 procent toe ten opzichte van mensen die er al om elf uur in lagen.

In veel landen is depressie een steeds vaker voorkomende aandoening. Zelfs bekende mensen hebben er last van, zoals de tennisser Naomi Osaka, of rapper Kanye West. Alleen in Nederland zien onderzoekers geen toename van neerslachtigheid. In België is er een toename geweest sinds het begin van Corona van 10 procent.