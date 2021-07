Deltavariant grijpt wereldwijd om zich heen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de deltavariant van het coronavirus nu in 124 landen ontdekt. Dat zijn er dertien meer dan een week geleden. De WHO citeerde woensdag twee studies die het grote besmettingsgevaar van de variant ondersteunen, een uit China en een uit Canada. Geen van beide studies is nog gepubliceerd in een door vakgenoten beoordeeld tijdschrift.

In China werden mensen onderzocht die in quarantaine waren geplaatst nadat zij in contact waren gekomen met iemand die besmet was met de delta-variant. De PCR-test was gemiddeld na vier dagen positief, in plaats van na zes dagen bij vroege varianten. Bovendien was de lading virusdeeltjes bij de eerste positieve test 1200 maal hoger dan bij de oorspronkelijke virusvarianten.

Vaccineren blijft de enige afdoende methode om de ziekte in te dammen, volgens de WHO. Maar hoe effectief zijn de vaccins tegen deze nieuwe variant? Verschillende studies hebben verschillende uitkomsten. Volgens een nieuwe Britse studie zijn twee vaccinaties met Pfizer voor 88 procent effectief in het voorkomen van symptomatische ziekte door de delta-variant.

Dat was 93,7 procent tegen de alfa-variant. Twee vaccinaties met AstraZeneca bieden 67 procent bescherming tegen de deltavariant, vergeleken met 74,5 procent tegen de alfa-variant. Janssen zou volgens een Amerikaanse studie een lagere bescherming bieden, maar de fabrikant bestrijdt dat.