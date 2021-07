‘Delta-variant overspoelt Europa in augustus’

Er is geen ontkomen meer aan: de delta-variant van Corona zal in augustus meer dan 90 procent van alle gevallen voor haar rekening nemen. Hoe goed overheden die variant zullen weten te bestrijden, zal bepalen of ze Covid-19 onder controle krijgen. Dat zegt de ECDC, het Europese centrum voor infectieziekten.

Er zijn aanwijzingen dat deze variant 40 tot 60 procent besmettelijker is is dan de vroegere Alpha-variant (B.1.1.7), die de eerste belangrijke zorgwekkende variant in de EU was. Of deze variant een hoger risico van ziekenhuisopname met zich meebrengt, is nog niet te zeggen.

Het ECDC schat dat de Delta-variant eind augustus 90 procent van alle in de EU circulerende SARS-CoV-2-virussen zal uitmaken. Daarom is het van essentieel belang dat de landen de vaccinatieprogramma’s versnellen, inclusief de toediening van tweede doses waar dat wordt aanbevolen, om zo het verder opduiken van varianten zo snel de kop in te drukken.

In Nederland waren vandaag weer meer dan 10.000 positieve test op Corona.